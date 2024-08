La Soluzione ♚ Le logge poste alla sommità degli edifici La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ALTANE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ALTANE

Curiosità su Le logge poste alla sommita degli edifici: L'altana, chiamata anche belvedere, è una piattaforma o loggetta posta nella parte più elevata di un edificio, oltre il tetto del corpo principale. A differenza di terrazze e balconi, l'altana non sporge, ma si eleva rispetto all'edificio. Le altane in forma di loggetta sono presenti in tutti i monasteri femminili ricostruiti dopo il sisma del 1693 nella Sicilia orientale; grazie alle gelosie di ferro battuto le monache di clausura potevano assistere alle processioni religiose rimanendo protette dagli sguardi.

