Cavernicolo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Cavernicolo' è 'Troglodita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TROGLODITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cavernicolo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cavernicolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Troglodita? Un troglodita è qualcuno che vive in grotte o ambienti sotterranei, spesso isolato dalla società moderna. Questa parola richiama l'immagine di persone che si adattano a vivere in ambienti naturali, utilizzando caverne come rifugio. La loro esistenza può essere legata a tradizioni antiche o a uno stile di vita primitivo. In passato, questi individui erano spesso considerati isolati e poco evoluti, ma rappresentano un esempio di adattamento alla natura.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Cavernicolo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Troglodita

La definizione "Cavernicolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cavernicolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Troglodita:

T Torino R Roma O Otranto G Genova L Livorno O Otranto D Domodossola I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cavernicolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uomo delle caverneUn simpatico cavernicolo dei fumettiUn cavernicolo dei fumetti