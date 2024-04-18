Un epoca dell uomo primitivo

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un epoca dell uomo primitivo' è 'Età Del Bronzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETÀ DEL BRONZO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un epoca dell uomo primitivo" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un epoca dell uomo primitivo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Età Del Bronzo? L'età del Bronzo rappresenta una fase importante della preistoria umana, caratterizzata dall'uso del bronzo per strumenti e armi. In questo periodo si svilupparono le prime civiltà avanzate, con progressi nella lavorazione dei metalli e nell'organizzazione sociale. La scoperta di questa lega segnò un salto tecnologico che influì profondamente sulla vita quotidiana e sulle attività umane, segnando un'epoca di grande trasformazione nel passato dell'uomo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un epoca dell uomo primitivo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un epoca dell uomo primitivo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Età Del Bronzo:

E Empoli T Torino À - D Domodossola E Empoli L Livorno B Bologna R Roma O Otranto N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un epoca dell uomo primitivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

