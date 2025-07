È molto alta quella di un olio pesante nei cruciverba: la soluzione è Densità

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È molto alta quella di un olio pesante' è 'Densità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DENSITÀ

Curiosità e Significato di Densità

Perché la soluzione è Densità? La densità indica quanto un materiale, come un olio pesante, sia compatto rispetto all'acqua. Più alta è, più l'olio è denso e pesa di più rispetto a volumi uguali di altri liquidi. Questo parametro è fondamentale per capire come si comporta un liquido in diverse situazioni, come la sua capacità di affondare o galleggiare. In breve, la densità misura la compattezza di una sostanza.

Come si scrive la soluzione Densità

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C N E D I S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INDECISI" INDECISI

