Un motore a combustione interna nei cruciverba: la soluzione è Diesel

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un motore a combustione interna' è 'Diesel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIESEL

Curiosità e Significato di Diesel

La soluzione Diesel di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Diesel per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Diesel? Il diesel è un tipo di combustibile utilizzato nei motori a combustione interna, noti per essere più efficienti e potenti rispetto ad altri. Questi motori sono comunemente impiegati in veicoli come automobili, camion e treni, grazie alla loro capacità di offrire alte prestazioni e consumi contenuti. Con il diesel, si ottiene una soluzione affidabile per muoversi in modo sostenibile e pratico.

Come si scrive la soluzione Diesel

Stai cercando la risposta alla definizione "Un motore a combustione interna"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

E Empoli

S Savona

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E O R M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMERO" OMERO

