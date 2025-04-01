È figlio di uno dei genitori ma non dell altro nei cruciverba: la soluzione è Fratellastro

Paola Cammarota | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È figlio di uno dei genitori ma non dell altro' è 'Fratellastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRATELLASTRO

Curiosità e Significato di Fratellastro

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fratellastro più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fratellastro.

Come si scrive la soluzione Fratellastro

Non riesci a risolvere la definizione "È figlio di uno dei genitori ma non dell altro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 12 lettere della soluzione Fratellastro:
F Firenze
R Roma
A Ancona
T Torino
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
S Savona
T Torino
R Roma
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O D O R T A E

