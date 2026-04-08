Che si possono volere
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Che si possono volere' è 'Desiderabili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DESIDERABILI
Perché la soluzione è Desiderabili? Le cose desiderabili sono quelle che suscitano il desiderio o l'aspettativa di possederle o raggiungerle. Sono elementi che attraggono l'interesse e stimolano il desiderio di ottenere o sperimentare qualcosa di positivo, piacevole o utile. Questi oggetti o condizioni sono spesso associati a valori di piacere, soddisfazione o miglioramento personale. La loro presenza può influenzare le decisioni e le scelte di chi desidera migliorare la propria vita o ottenere qualcosa di speciale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che si possono volere". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Che si possono volere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Desiderabili
In presenza della definizione "Che si possono volere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che si possono volere" conferma che la soluzione 'Desiderabili' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Desiderabili
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che si possono volere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Desiderabili' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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