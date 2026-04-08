Che si possono volere

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Che si possono volere' è 'Desiderabili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESIDERABILI

Perché la soluzione è Desiderabili? Le cose desiderabili sono quelle che suscitano il desiderio o l'aspettativa di possederle o raggiungerle. Sono elementi che attraggono l'interesse e stimolano il desiderio di ottenere o sperimentare qualcosa di positivo, piacevole o utile. Questi oggetti o condizioni sono spesso associati a valori di piacere, soddisfazione o miglioramento personale. La loro presenza può influenzare le decisioni e le scelte di chi desidera migliorare la propria vita o ottenere qualcosa di speciale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che si possono volere". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Che si possono volere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Desiderabili

In presenza della definizione "Che si possono volere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che si possono volere" conferma che la soluzione 'Desiderabili' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Desiderabili

D Domodossola E Empoli S Savona I Imola D Domodossola E Empoli R Roma A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che si possono volere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Desiderabili' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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