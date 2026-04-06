Si mette al bebè prima di imboccarlo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si mette al bebè prima di imboccarlo' è 'Bavaglino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAVAGLINO

Perché la soluzione è Bavaglino? Il bavaglio è un accessorio utilizzato prima di imboccare il bambino, pensato per proteggerlo e mantenere pulita la zona intorno alla bocca. Si tratta di un tessuto o di un materiale assorbente che si posiziona sul petto del piccolo, consentendo di raccogliere eventuali sbavature o residui di cibo. Questo oggetto aiuta a mantenere l’igiene e favorisce un momento di alimentazione più confortevole. Il bavaglio rappresenta quindi un elemento pratico e utile durante i pasti del neonato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si mette al bebè prima di imboccarlo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si mette al bebè prima di imboccarlo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Bavaglino

Se la definizione "Si mette al bebè prima di imboccarlo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si mette al bebè prima di imboccarlo" conferma che la soluzione 'Bavaglino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Bavaglino

B Bologna A Ancona V Venezia A Ancona G Genova L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si mette al bebè prima di imboccarlo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bavaglino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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