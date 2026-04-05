Spray fissante per capelli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Spray fissante per capelli' è 'Lacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LACCA

Perché la soluzione è Lacca? La lacca è un prodotto cosmetico utilizzato per fissare e mantenere lo stile dei capelli. Applicata tramite spray, permette di rendere i capelli più lucidi e resistenti alle variazioni di temperatura o al vento. La sua funzione principale è quella di bloccare la piega, evitando che si sgretoli o si smonti nel corso della giornata. La composizione chimica della lacca consente di ottenere un effetto duraturo senza appesantire i capelli. È un alleato indispensabile per un'acconciatura perfetta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spray fissante per capelli". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Spray fissante per capelli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lacca

Se la definizione "Spray fissante per capelli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spray fissante per capelli" conferma che la soluzione 'Lacca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lacca

L Livorno A Ancona C Como C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spray fissante per capelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lacca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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