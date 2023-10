Un fissante per i capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fissante per i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LACCA

Significato/Curiosita : Un fissante per i capelli

Dei capelli. esteticamente, questa tecnica ha il migliore risultato possibile, tuttavia il calore delle colle fissanti può danneggiare i capelli veri... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lacca (disambigua). la lacca, in senso generale, è una vernice trasparente o colorata, che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 ottobre 2023

