Sostanza che ostruisce i vasi sanguigni

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sostanza che ostruisce i vasi sanguigni' è 'Embolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMBOLO

Perché la soluzione è Embolo? Un embolo è una sostanza che ostruisce i vasi sanguigni, impedendo il normale flusso di sangue e causando potenzialmente gravi conseguenze come infarti o ictus. Questi corpi, che possono essere di varia origine, si spostano attraverso il sistema circolatorio fino a bloccare un vaso più stretto. La presenza di un embolo può portare a danni tissutali e problemi di salute significativi. La conoscenza di questa condizione è importante per prevenire complicazioni gravi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostanza che ostruisce i vasi sanguigni". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Sostanza che ostruisce i vasi sanguigni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Embolo

Quando la definizione "Sostanza che ostruisce i vasi sanguigni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostanza che ostruisce i vasi sanguigni" conferma che la soluzione 'Embolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Embolo

E Empoli M Milano B Bologna O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostanza che ostruisce i vasi sanguigni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Embolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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