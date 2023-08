Confluenza di due vasi sanguigni o di nervi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confluenza di due vasi sanguigni o di nervi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ANASTOMOSI

Significato/Curiosita : Confluenza di due vasi sanguigni o di nervi

Sia i patogeni sia i linfociti entrano ed escono per mezzo di vasi sanguigni e non di vasi linfatici; emocateretica: essa ospita nella sua polpa rossa... Possono classificare in tre gruppi: anastomosi veno-venose anastomosi artero-arteriose anastomosi artero-venose le anastomosi porto-cavali sono collegamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

