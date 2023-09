Importanti vasi sanguigni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importanti vasi sanguigni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Le "arterie coronarie" sono una rete vitale di importanti vasi sanguigni che forniscono sangue e ossigeno al muscolo cardiaco, noto come miocardio. Queste arterie sono fondamentali per il corretto funzionamento del cuore, poiché garantiscono un flusso costante di sangue ricco di ossigeno, necessario per alimentare le cellule muscolari del cuore. Le due arterie coronarie principali sono l'arteria coronaria sinistra e l'arteria coronaria destra, che si suddividono ulteriormente in rami più piccoli per coprire l'intero muscolo cardiaco. Le arterie coronarie possono essere soggette a condizioni patologiche, come l'aterosclerosi, che possono portare a un restringimento o a un blocco parziale delle arterie coronarie. Questa condizione può causare ischemia cardiaca, angina o, in casi più gravi, un infarto miocardico (attacco di cuore). Pertanto, il mantenimento della salute delle arterie coronarie è essenziale per prevenire malattie cardiovascolari e promuovere la salute del cuore.

