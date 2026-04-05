Sarcastico sferzante

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sarcastico sferzante' è 'Mordace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORDACE

Perché la soluzione è Mordace? La parola mordace si riferisce a un tono o a un modo di esprimersi che evidenzia una vena di sarcasmo e pungente ironia, capace di colpire e provocare riflessione. Questo tipo di espressione si caratterizza per la sua capacità di attaccare con acutezza, spesso utilizzando parole che, pur sembrare scherzose, nascondono una critica sottile e penetrante. La sua natura sferzante e pungente la rende uno strumento potente nel linguaggio, capace di lasciare un segno duraturo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sarcastico sferzante". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Sarcastico sferzante nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mordace

La definizione "Sarcastico sferzante" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sarcastico sferzante" conferma che la soluzione 'Mordace' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mordace

M Milano O Otranto R Roma D Domodossola A Ancona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sarcastico sferzante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mordace' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha il veleno nella linguaPronto ad azzannareSarcastico, sferzanteSardonica sferzanteSottile umorismo sarcasticoPungente sarcasticoConcedersi detto in tono sarcastico