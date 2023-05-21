La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sardonica sferzante' è 'Sarcastica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Sardonica sferzante', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, rimanda a una soluzione composta da 10 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.