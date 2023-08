Concedersi detto in tono sarcastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Concedersi detto in tono sarcastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DEGNARSI

Significato/Curiosita : Concedersi detto in tono sarcastico

Inzuppare il biscottino riferito agli uomini, significa concedersi un rapporto sessuale; in senso lato, significa approfittare di una situazione non... Avvistare mentre lentamente insegue la nostra esca artificiale, senza degnarsi di attaccarla. la pesca a spinning nelle acque interne tende alla cattura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Concedersi detto in tono sarcastico : concedersi; detto; tono; sarcastico; concedersi ; Rifiutarsi, non concedersi ; Minatore addetto al trasporto materiali su rotaia; In un noto detto gli si dà quello che è suo; Gel vischioso detto anche vaselina; Così era detto un cattolico da un protestante; Gioco medievale detto anche giostra del saraceno; Le indossano gli uomini che vestono formale; Si ripetono nel cercarsi; Il medico per antono masia; Abitano la Valle Autono ma; Si mettono agli animali per seguirne gli spostamenti; Pungente sarcastico ; Pungente, sarcastico ; Lo è chi ha uno stile umoristico quasi sarcastico ; sarcastico , sferzante; Lo è il risolino del sarcastico ;

Cerca altre Definizioni