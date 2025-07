Una chiusura per sacche nei cruciverba: la soluzione è Cerniera

CERNIERA

Curiosità e Significato di Cerniera

Perché la soluzione è Cerniera? Una cerniera è un elemento che permette di unire due parti in modo che possano aprirsi e chiudersi facilmente, come su una borsa o un giubbotto. È quella piccola chiusura a scatto che rende pratico l'aprire e chiudere oggetti di uso quotidiano. In sostanza, la cerniera consente di chiudere per proteggere o contenere, e di aprire per accedere senza fatica.

Come si scrive la soluzione Cerniera

C Como

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

