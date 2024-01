La Soluzione ♚ Gli azzurri non ci sono però c è chi li sogna

La definizione e la soluzione di: Gli azzurri non ci sono però c è chi li sogna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

principi seconda persona singolare dell'indicativo presente di principiare prima persona singolare del congiuntivo presente di principiare seconda persona singolare del congiuntivo presente di principiare terza persona singolare del congiuntivo presente di principiare terza persona singolare dell'imperativo di principiare Sillabazione (plurale di principe) prìn | ci | pi

(plurale di principio) prin | cì | pi

(voce verbale) prin | cì | pi Etimologia / Derivazione vedi principe

vedi principio

vedi principiare Sinonimi (aggettivo) primi, principali, primari

primi, principali, primari (sostantivo) signori, re, sovrani, imperatori

signori, re, sovrani, imperatori ( per estensione ) capi, autorità

capi, autorità inizi, esordi, debutti, primordi, avviamenti, avvii, partenze

(punti di partenza di qualcosa) origini, nascite, fonte, sorgenti, cause

origini, nascite, fonte, sorgenti, cause primi tempi

(di un’opera) introduzioni, prefazioni, prologhi, preamboli, preludi

introduzioni, prefazioni, prologhi, preamboli, preludi leggi, idee, pensieri, concetti, convinzioni, regole, norme, dottrine, dogmi, assiomi, postulati, ipotesi, presupposti

valori, convincimenti

(di accadimenti) cause prime

cause prime (di sostanze) costituenti . Contrari ultimi

sudditi

termini, conclusioni

conseguenze, risultati, effetti Varianti (plurale di principio) principii

