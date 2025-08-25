Grazie alle loro celle generano energia

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Grazie alle loro celle generano energia' è 'Pannelli Solari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANNELLI SOLARI

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Grazie alle loro celle generano energia nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Pannelli Solari

Se la definizione "Grazie alle loro celle generano energia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pannelli Solari'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Grazie alle loro celle generano energia

Grazie alle loro celle generano energia Risposta: PANNELLI SOLARI

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 8-6

8-6 Schema utile: P_______ ______

P_______ ______ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 14 lettere della soluzione

P Padova A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona R Roma I Imola

La soluzione 'Pannelli Solari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grazie alle loro celle generano energia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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