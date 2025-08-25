Grazie alle loro celle generano energia

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Grazie alle loro celle generano energia' è 'Pannelli Solari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANNELLI SOLARI

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Grazie alle loro celle generano energia nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Pannelli Solari

Se la definizione "Grazie alle loro celle generano energia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pannelli Solari'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Grazie alle loro celle generano energia
  • Risposta: PANNELLI SOLARI
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 8-6
  • Schema utile: P_______ ______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 14 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
N Napoli
N Napoli
E Empoli
L Livorno
L Livorno
I Imola
 
S Savona
O Otranto
L Livorno
A Ancona
R Roma
I Imola

La soluzione 'Pannelli Solari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grazie alle loro celle generano energia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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