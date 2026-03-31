La regione con Metz e Nancy

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La regione con Metz e Nancy' è 'Lorena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LORENA

Perché la soluzione è Lorena? Lorena è una regione situata nel nord-est della Francia, caratterizzata da paesaggi variegati e un patrimonio culturale ricco. La sua area comprende città come Metz e Nancy, che sono importanti centri storici e artistici della zona. Questa regione si distingue per la sua storia, influenzata da molteplici dominazioni nel corso dei secoli, e per le tradizioni locali che ancora oggi si conservano. Lorena rappresenta un crocevia di culture e un punto di riferimento per chi visita questa parte della Francia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione con Metz e Nancy". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La regione con Metz e Nancy nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lorena

Quando la definizione "La regione con Metz e Nancy" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione con Metz e Nancy" conferma che la soluzione 'Lorena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lorena

L Livorno O Otranto R Roma E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione con Metz e Nancy" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lorena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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