Per estensione è la quarta isola del Mediterraneo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Per estensione è la quarta isola del Mediterraneo' è 'Corsica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSICA

Perché la soluzione è Corsica? La Corsica è la quarta isola più grande del Mar Mediterraneo, caratterizzata da un paesaggio vario che comprende montagne, colline e coste spettacolari. Situata tra la Sardegna e la Francia continentale, questa isola è nota per la sua natura selvaggia e i borghi pittoreschi. La sua posizione strategica ha influenzato la storia e la cultura locale, rendendola un luogo ricco di tradizioni uniche. La Corsica attira visitatori da tutto il mondo per la sua bellezza e autenticità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per estensione è la quarta isola del Mediterraneo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Per estensione è la quarta isola del Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Corsica

Per risolvere la definizione "Per estensione è la quarta isola del Mediterraneo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per estensione è la quarta isola del Mediterraneo" conferma che la soluzione 'Corsica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Corsica

C Como O Otranto R Roma S Savona I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per estensione è la quarta isola del Mediterraneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corsica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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