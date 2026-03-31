Mammiferi dai musi allungati a forma di proboscide

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mammiferi dai musi allungati a forma di proboscide' è 'Tapiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAPIRI

Perché la soluzione è Tapiri? I tapiri sono mammiferi caratterizzati da un muso lungo e flessibile che ricorda una proboscide, adattato per cercare cibo tra la vegetazione. Questa particolare forma del muso permette loro di raccogliere foglie, frutti e piccoli invertebrati, facilitando la nutrizione in ambienti umidi e foreste tropicali. I tapiri sono animali solitari e notturni, spesso incontrati nelle zone umide dell'America centrale e del Sud. La loro morfologia unica li distingue da altri mammiferi, rendendoli specie affascinanti e in via di estinzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mammiferi dai musi allungati a forma di proboscide". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Mammiferi dai musi allungati a forma di proboscide nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tapiri

La definizione "Mammiferi dai musi allungati a forma di proboscide" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mammiferi dai musi allungati a forma di proboscide" conferma che la soluzione 'Tapiri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tapiri

T Torino A Ancona P Padova I Imola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mammiferi dai musi allungati a forma di proboscide" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tapiri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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