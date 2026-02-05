Così sono le zone paludose

SOLUZIONE: MALSANE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così sono le zone paludose" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono le zone paludose". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Malsane? Le aree caratterizzate da terreni umidi e fangosi, spesso difficili da attraversare, sono chiamate malsane. Questi ambienti si formano quando l'acqua si accumula, creando condizioni di umidità costante. Le malsane rappresentano habitat naturali per alcune specie, ma possono anche essere ostacoli per il passaggio umano. La loro presenza contribuisce a mantenere l'equilibrio ecologico di molte regioni.

La definizione "Così sono le zone paludose" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono le zone paludose" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Malsane:

M Milano A Ancona L Livorno S Savona A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono le zone paludose" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

