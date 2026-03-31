Distruggere ciò che si è creato

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Distruggere ciò che si è creato' è 'Disfare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISFARE

Perché la soluzione è Disfare? Disfare significa rompere o eliminare ciò che si è costruito, portando alla fine di un progetto o di un insieme di elementi. Questo processo implica una perdita di integrità, rimuovendo le parti che componevano un tutto coeso. Quando si disfa qualcosa, si annulla l'ordine stabilito, spesso lasciando solo tracce o frammenti delle creazioni originali. La parola suggerisce una azione di smantellamento che può essere volontaria o accidentale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distruggere ciò che si è creato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Distruggere ciò che si è creato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Disfare

Se la definizione "Distruggere ciò che si è creato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distruggere ciò che si è creato" conferma che la soluzione 'Disfare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Disfare

D Domodossola I Imola S Savona F Firenze A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distruggere ciò che si è creato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Disfare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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