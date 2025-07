Quella dei Pazzi fu ai danni dei Medici nei cruciverba: la soluzione è Congiura

CONGIURA

Curiosità e Significato di Congiura

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Congiura

Perché la soluzione è Congiura? Congiura indica un complotto o alleanza segreta mirata a tradire o danneggiare qualcuno, spesso in ambito politico o storico. Nel caso dei Pazzi contro i Medici, si tratta di un piano clandestino per eliminare la potente famiglia fiorentina e prendere il controllo della città. La congiura rappresenta quindi un'azione subdola e oscura per raggiungere un fine nascosto.

Come si scrive la soluzione Congiura

C Como

O Otranto

N Napoli

G Genova

I Imola

U Udine

R Roma

A Ancona

