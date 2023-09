Lo parlava Cicerone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo parlava Cicerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LATINO

Significato/Curiosita : Lo parlava cicerone

Riguardi durante l'assemblea del 19 settembre (a cui cicerone non partecipò). questa orazione di cicerone, accuratamente preparata nella sua villa a pozzuoli... latino – antica lingua indoeuropea latino-falisca latino arcaico – forma della lingua latina precedente il latino classico latino classico – latino letterario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

