Zona tra i 60 e i 500 chilometri d altezza

Home / Soluzioni Cruciverba / Zona tra i 60 e i 500 chilometri d altezza

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Zona tra i 60 e i 500 chilometri d altezza' è 'Ionosfera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IONOSFERA

Perché la soluzione è Ionosfera? L'ionefera è una regione dell'atmosfera terrestre che si trova tra i 60 e i 500 chilometri di altezza. Questa zona si caratterizza per la presenza di particelle cariche, come ioni e elettroni, che vengono generate dall'interazione delle radiazioni solari con i gas atmosferici. La sua importanza risiede nel ruolo che svolge nelle comunicazioni radio e nei fenomeni di aurora boreale e australe. La comprensione di questa regione è fondamentale per studi atmosferici e spaziali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Zona tra i 60 e i 500 chilometri d altezza". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Zona tra i 60 e i 500 chilometri d altezza nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ionosfera

Quando la definizione "Zona tra i 60 e i 500 chilometri d altezza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Zona tra i 60 e i 500 chilometri d altezza" conferma che la soluzione 'Ionosfera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ionosfera

I Imola O Otranto N Napoli O Otranto S Savona F Firenze E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Zona tra i 60 e i 500 chilometri d altezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ionosfera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una delle più esterne fasce dell atmosferaLa più esterna e ampia fascia dell atmosferaRiflette le onde radio50 e 500 romaniLa zona con Vernazza e ManarolaIacopo Robusti pittore del 500Si trova nella zona posteriore del cranioLa zona del Piemonte in cui è Nizza Monferrato