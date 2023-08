La zona del Piemonte in cui è Nizza Monferrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona del Piemonte in cui è Nizza Monferrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTIGIANO

Significato/Curiosita : La zona del piemonte in cui e nizza monferrato

Vedi monferrato (disambigua). il monferrato (monfrà [mu'fra] in piemontese, mons ferratus in latino) è una regione storico-geografica del piemonte. il... Dialetto astigiano) è un comune italiano di 73 191 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia piemontese oggi comunemente definita astigiano e capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

