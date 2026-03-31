Fa le veci del Presidente del Consiglio

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Fa le veci del Presidente del Consiglio' è 'Vicepremier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VICEPREMIER

Perché la soluzione è Vicepremier? Il vicepremier è una figura politica che assume funzioni di rappresentanza e supporto al Presidente del Consiglio in situazioni di assenza o impedimento. Questa persona agisce come sostituto ufficiale, garantendo la continuità dell'esecutivo e la gestione delle questioni di governo. La sua presenza è fondamentale per mantenere la stabilità politica e assicurare il funzionamento efficace dell'esecutivo. La sua attività si inserisce nel contesto delle responsabilità di vertice per mantenere il coordinamento tra le diverse componenti del governo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa le veci del Presidente del Consiglio". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Fa le veci del Presidente del Consiglio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Vicepremier

Quando la definizione "Fa le veci del Presidente del Consiglio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa le veci del Presidente del Consiglio" conferma che la soluzione 'Vicepremier' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Vicepremier

V Venezia I Imola C Como E Empoli P Padova R Roma E Empoli M Milano I Imola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa le veci del Presidente del Consiglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vicepremier' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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