Una Repubblica fondata da Napoleone in Italia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una Repubblica fondata da Napoleone in Italia' è 'Cispadana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CISPADANA

Perché la soluzione è Cispadana? La Cispadana rappresenta una delle divisioni territoriali istituite durante il periodo napoleonico in Italia. Questa regione, creata sotto l'influenza delle riforme francesi, rifletteva l'organizzazione amministrativa imposta dal generale francese. La sua creazione ha contribuito a modellare il mosaico politico e territoriale del Nord Italia, influenzando le successive suddivisioni amministrative. La Cispadana testimonia l'impatto delle riforme napoleoniche sulla geografia politica della penisola.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una Repubblica fondata da Napoleone in Italia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una Repubblica fondata da Napoleone in Italia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cispadana

La definizione "Una Repubblica fondata da Napoleone in Italia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una Repubblica fondata da Napoleone in Italia" conferma che la soluzione 'Cispadana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cispadana

C Como I Imola S Savona P Padova A Ancona D Domodossola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una Repubblica fondata da Napoleone in Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cispadana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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