Una malattia del sangue

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una malattia del sangue' è 'Anemia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANEMIA

Perché la soluzione è Anemia? L'anemia rappresenta una condizione in cui la quantità di globuli rossi o di emoglobina nel sangue è inferiore ai valori normali. Questa alterazione provoca una ridotta capacità del sangue di trasportare ossigeno ai tessuti, determinando sintomi come affaticamento, pallore e debolezza. La causa può essere legata a carenze nutrizionali, malattie croniche o problemi emorragici. La diagnosi si basa su esami del sangue specifici, che evidenziano questa condizione. La gestione varia a seconda della causa sottostante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una malattia del sangue". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una malattia del sangue nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Anemia

La soluzione associata alla definizione "Una malattia del sangue" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una malattia del sangue" conferma che la soluzione 'Anemia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Anemia

A Ancona N Napoli E Empoli M Milano I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una malattia del sangue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anemia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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