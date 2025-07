Malattia legata agli zuccheri nel sangue nei cruciverba: la soluzione è Diabete

Home / Soluzioni Cruciverba / Malattia legata agli zuccheri nel sangue

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Malattia legata agli zuccheri nel sangue' è 'Diabete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIABETE

Curiosità e Significato di Diabete

Vuoi sapere di più su Diabete? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Diabete.

Perché la soluzione è Diabete? Il diabete è una condizione in cui il corpo ha difficoltà a regolare i livelli di zucchero nel sangue, spesso a causa di problemi con l'insulina. Può portare a complicazioni se non gestito correttamente, come problemi cardiaci o danni ai nervi. È importante adottare uno stile di vita sano e monitorare regolarmente i valori per mantenere sotto controllo questa malattia legata agli zuccheri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un indice che misura gli zuccheri nel sangueUna grave malattia del sangueForniscono agli e cipolleIl punto che si trova agli antipodi dello zenitLo procura un velo davanti agli occhi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Diabete

Non riesci a risolvere la definizione "Malattia legata agli zuccheri nel sangue"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

B Bologna

E Empoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D P A N C A Y P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANDY CAPP" ANDY CAPP

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.