La malattia dei pallidi nei cruciverba: la soluzione è Anemia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La malattia dei pallidi' è 'Anemia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANEMIA

Curiosità e Significato di Anemia

Perché la soluzione è Anemia? L'anemia, detta anche malattia dei pallidi, è una condizione in cui il sangue ha pochi globuli rossi o di scarsa qualità, portando a una ridotta capacità di trasportare ossigeno. Chi ne soffre può apparire più pallido del solito, sentirsi stanco e debole. È una problematica comune che può derivare da carenze, malattie o perdite di sangue. La diagnosi tempestiva aiuta a migliorare la qualità della vita.

Come si scrive la soluzione Anemia

Se "La malattia dei pallidi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

E Empoli

M Milano

I Imola

A Ancona

