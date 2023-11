La definizione e la soluzione di: L urtarsi di due navi durante la manovra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SPERONARSI

Significato/Curiosita : L urtarsi di due navi durante la manovra

Portogallo, cosa che portò le due unità ad urtarsi violentemente prua contro prua. nella collisione il kaiser ebbe la peggio, ritrovandosi un incendio...

