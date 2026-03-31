Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili

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La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili' è 'Direttori Dei Lavori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIRETTORI DEI LAVORI

Perché la soluzione è Direttori Dei Lavori? I direttori dei lavori sono figure professionali incaricate di garantire il corretto svolgimento delle attività nei cantieri edili. Essi controllano che le opere vengano realizzate secondo i progetti approvati e rispettando le normative di sicurezza. La loro responsabilità include la gestione delle risorse, la verifica della qualità dei materiali e l'osservanza delle tempistiche previste. Attraverso il loro ruolo, assicurano che il processo edilizio proceda in modo efficiente e conforme agli standard stabiliti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili". La risposta di 18 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Direttori Dei Lavori

Questa pagina è dedicata alla definizione "Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili" conferma che la soluzione 'Direttori Dei Lavori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Direttori Dei Lavori

D Domodossola I Imola R Roma E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma I Imola D Domodossola E Empoli I Imola L Livorno A Ancona V Venezia O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Direttori Dei Lavori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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