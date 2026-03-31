Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili
La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili' è 'Direttori Dei Lavori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DIRETTORI DEI LAVORI
Perché la soluzione è Direttori Dei Lavori? I direttori dei lavori sono figure professionali incaricate di garantire il corretto svolgimento delle attività nei cantieri edili. Essi controllano che le opere vengano realizzate secondo i progetti approvati e rispettando le normative di sicurezza. La loro responsabilità include la gestione delle risorse, la verifica della qualità dei materiali e l'osservanza delle tempistiche previste. Attraverso il loro ruolo, assicurano che il processo edilizio proceda in modo efficiente e conforme agli standard stabiliti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili". La risposta di 18 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Direttori Dei Lavori
Questa pagina è dedicata alla definizione "Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili" conferma che la soluzione 'Direttori Dei Lavori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 18 lettere della soluzione Direttori Dei Lavori
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno il compito di supervisionare i cantieri edili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Direttori Dei Lavori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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