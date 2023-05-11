Svetta nei cantieri edili

Home / Soluzioni Cruciverba / Svetta nei cantieri edili

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Svetta nei cantieri edili' è 'Gru'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRU

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Svetta nei cantieri edili" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Svetta nei cantieri edili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Svetta nei cantieri edili nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Gru

Questa pagina è dedicata alla definizione "Svetta nei cantieri edili" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Svetta nei cantieri edili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Gru:

G Genova R Roma U Udine

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Svetta nei cantieri edili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Volano in stormi a forma di Y capovoltaUn uccello migratoreSi alza nel cantiereUna macchina da cantieri ediliVeicolo da cantieri ediliSe ne producono molti nei cantieri ediliLaterizio da cantieri ediliSvettano nei cantieri edili