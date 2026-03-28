Stordito tramortito

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Stordito tramortito' è 'Intontito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTONTITO

Perché la soluzione è Intontito? L'aggettivo intontito descrive uno stato di confusione e perdita di lucidità che si verifica quando si è storditi o tramortiti. Questa condizione si manifesta attraverso sensazioni di vuoto mentale, difficoltà nel pensare chiaramente e una generale sensazione di spaesamento. La persona che si trova in uno stato intontito può avere anche risposte rallentate o incoerenti, come se il cervello fosse temporaneamente disattivato o indebolito. In situazioni di traumi o colpi alla testa, si parla spesso di uno stato di intontimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stordito tramortito". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Stordito tramortito nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Intontito

La definizione "Stordito tramortito" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stordito tramortito" conferma che la soluzione 'Intontito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Intontito

I Imola N Napoli T Torino O Otranto N Napoli T Torino I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stordito tramortito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intontito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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