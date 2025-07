Stordito con un colpo in testa nei cruciverba: la soluzione è Tramortito

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Stordito con un colpo in testa' è 'Tramortito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAMORTITO

Curiosità e Significato di Tramortito

Hai risolto il cruciverba con Tramortito? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Tramortito.

Perché la soluzione è Tramortito? Tramortito indica qualcuno che appare molto stordito, confuso o disorientato, spesso dopo aver subito un colpo o uno shock. È come uno stato di semi-incoscienza, in cui la persona sembra quasi senza forze o lucidità. In modo più figurato, può descrivere chi è completamente spiazzato o sopraffatto da una situazione. Insomma, un termine che trasmette l’idea di una fortissima temporanea confusione mentale.

Come si scrive la soluzione Tramortito

Se "Stordito con un colpo in testa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

O Otranto

