FIGURI

Hai risolto il cruciverba con Figuri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Figuri.

Perché la soluzione è Figuri? Figuri si riferisce alle figure o alle apparenze di persone, spesso con un'accezione negativa o ambigua. Quando si dice che individui poco raccomandabili sono 'loschi figure', si sottolinea come siano persone poco affidabili o misteriose, spesso coinvolte in situazioni poco chiare. In sostanza, il termine richiama l’idea di personaggi sospetti o poco trasparenti, contribuendo a descrivere chi ha una reputazione discutibile.

F Firenze

I Imola

G Genova

U Udine

R Roma

I Imola

B C I A E C C F O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BECCAFICO" BECCAFICO

