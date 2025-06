Centinaio con uno zero in più nei cruciverba: la soluzione è Migliaio

Home / Soluzioni Cruciverba / Centinaio con uno zero in più

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Centinaio con uno zero in più' è 'Migliaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIGLIAIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Migliaio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Migliaio.

Perché la soluzione è Migliaio? Migliaio indica una quantità molto grande di cose, tipicamente mille unità o più, ed è spesso usato in modo colloquiale per esprimere un numero elevato. Deriva da migliaia, con un tocco dialettale o popolare. È un termine che trasmette l'idea di un grande insieme, perfetto per descrivere qualcosa in grande quantità. Insomma, un modo colorito per parlare di numeri impressionanti!

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolatiLe piante più voraciÈ più che duro d orecchio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Centinaio con uno zero in più"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

I Imola

O Otranto

E R O O R D C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORREDO" CORREDO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.