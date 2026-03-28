Non lo fa chi non risica
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non lo fa chi non risica' è 'Rosica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ROSICA
Perché la soluzione è Rosica? La parola rosica esprime una sensazione di insofferenza o di amarezza che nasce dalla paura di perdere qualcosa o di non ottenere ciò che si desidera. Essa rappresenta un atteggiamento di insoddisfazione che si manifesta soprattutto quando si è troppo timorosi di rischiare, preferendo restare nella propria zona di comfort. Chi rosica si lascia dominare dalla paura di fallire, evitando di agire con coraggio e determinazione. La frase suggerisce che solo chi ha il coraggio di rischiare può superare questa sensazione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non lo fa chi non risica". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Non lo fa chi non risica nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rosica
La soluzione associata alla definizione "Non lo fa chi non risica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non lo fa chi non risica" conferma che la soluzione 'Rosica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Rosica
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non lo fa chi non risica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rosica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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