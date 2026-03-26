Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi' è 'Mastini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASTINI

Perché la soluzione è Mastini? I mastini sono una razza canina che si distingue per le loro caratteristiche fisiche e il loro carattere. Questi cani possono appartenere a diverse origini, tra cui quella napoletana o inglese, e sono riconoscibili per la loro corporatura robusta e il muso largo. La presenza di mastini in diverse regioni riflette le variazioni culturali e le tradizioni locali legate alla selezione di questa razza. La loro storia si intreccia con le esigenze di protezione e vigilanza delle comunità umane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mastini

Per risolvere la definizione "Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi" conferma che la soluzione 'Mastini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mastini

M Milano A Ancona S Savona T Torino I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mastini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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