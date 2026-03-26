Lo è stata un eletta

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è stata un eletta' è 'Votata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOTATA

Perché la soluzione è Votata? Quando si parla di una persona che ha avuto un ruolo importante o è stata riconosciuta per le sue qualità, si riferisce a qualcuno che ha ricevuto un riconoscimento speciale. Questa persona, considerata di grande valore, ha ottenuto una posizione di rilievo grazie alle sue capacità e meriti. La sua presenza e il suo intervento sono stati riconosciuti come significativi e di grande influenza. La sua importanza si manifesta attraverso il rispetto e l'ammirazione che ha suscitato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è stata un eletta". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo è stata un eletta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Votata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è stata un eletta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è stata un eletta" conferma che la soluzione 'Votata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Votata

V Venezia O Otranto T Torino A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è stata un eletta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Votata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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