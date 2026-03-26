Qualcosa di disponibile per uno scopo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Qualcosa di disponibile per uno scopo' è 'Risorsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISORSA

Perché la soluzione è Risorsa? Una risorsa rappresenta tutto ciò che è accessibile e può essere utilizzato per raggiungere un obiettivo specifico. Può trattarsi di materiali, strumenti, competenze o persone che contribuiscono al completamento di un progetto. La disponibilità di risorse appropriate permette di ottimizzare i processi e di ottenere risultati efficaci. La loro corretta gestione è fondamentale per il successo di qualsiasi attività, garantendo un uso efficiente delle capacità disponibili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Qualcosa di disponibile per uno scopo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Qualcosa di disponibile per uno scopo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Risorsa

Se la definizione "Qualcosa di disponibile per uno scopo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Qualcosa di disponibile per uno scopo" conferma che la soluzione 'Risorsa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Risorsa

R Roma I Imola S Savona O Otranto R Roma S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Qualcosa di disponibile per uno scopo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Risorsa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un bene offerto dall ambienteUna capacità che alcuni hanno in se stessiChi è ingegnoso ne trova sempre unaRealizza scatti a scopo giornalisticoCommettere qualcosa volontariamente farlo diUsati per uno specifico scopoRinnegare rifiutare la paternità di un qualcosaHa sempre qualcosa da consegnare