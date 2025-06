Una capacità che alcuni hanno in se stessi nei cruciverba: la soluzione è Risorsa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una capacità che alcuni hanno in se stessi' è 'Risorsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISORSA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Risorsa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Risorsa.

Perché la soluzione è Risorsa? Una risorsa è una capacità o talento personale che ognuno possiede internamente, pronta a essere sfruttata per affrontare sfide o raggiungere obiettivi. È un elemento prezioso che ci permette di superare ostacoli e crescere, spesso nascosto o poco valorizzato. Conoscere e sviluppare le proprie risorse è fondamentale per migliorare la vita e il percorso personale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le hanno molti e alcuniLe hanno tutti e alcuniLe hanno alcuni e moltiPer Messico e Italia hanno gli stessi coloriLi hanno alcuni vasi

