Piatto nipponico a base di pesce crudo e riso

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piatto nipponico a base di pesce crudo e riso' è 'Sushi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUSHI

Perché la soluzione è Sushi? Il sushi è un piatto tipico della cucina giapponese che si compone principalmente di pesce crudo e riso condito con aceto. Questa preparazione viene spesso servita con accompagnamenti come wasabi, salsa di soia e zenzero sottaceto. La sua preparazione richiede attenzione e precisione per garantire un equilibrio tra sapori e consistenze. Il sushi rappresenta un simbolo della cultura gastronomica giapponese e apprezzato in tutto il mondo. È un esempio di come ingredienti semplici possano creare piatti raffinati e gustosi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piatto nipponico a base di pesce crudo e riso". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Piatto nipponico a base di pesce crudo e riso nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sushi

La soluzione associata alla definizione "Piatto nipponico a base di pesce crudo e riso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piatto nipponico a base di pesce crudo e riso" conferma che la soluzione 'Sushi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sushi

S Savona U Udine S Savona H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piatto nipponico a base di pesce crudo e riso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sushi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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