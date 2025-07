Piatto di pesce crudo nei cruciverba: la soluzione è Tartara

Home / Soluzioni Cruciverba / Piatto di pesce crudo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piatto di pesce crudo' è 'Tartara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTARA

Curiosità e Significato di Tartara

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tartara, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tartara? Tartara è un piatto di origine orientale, preparato con carne o pesce crudo, finemente tritato e condito con spezie, olio e limone. La sua versione più famosa è quella di manzo, ma esistono varianti di pesce, come quella di tonno o salmone. Perfetta per un antipasto raffinato, la tartara mette in risalto la freschezza degli ingredienti e la creatività dello chef.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Diffuso piatto hawaiano di riso e pesce crudo marinatoIl molto diffuso piatto hawaiano di riso e pesce crudo marinatoPiatto hawaiano a base di riso e pesce crudo marinatoIl diffuso piatto giapponese di pesce crudo e risoPiatto di pesce crudo e riso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tartara

La definizione "Piatto di pesce crudo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O G E E R L A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORA LEGALE" ORA LEGALE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.