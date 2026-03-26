Morto sul colpo freddato

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Morto sul colpo freddato' è 'Stecchito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STECCHITO

Perché la soluzione è Stecchito? Una persona che muore immediatamente a causa di una ferita da arma da fuoco o di un colpo violento viene chiamata stecchito. Questo termine si riferisce a qualcuno che, pur essendo stato colpito mortalmente, non ha avuto alcuna possibilità di sopravvivere, rimanendo privo di vita sul posto. La parola richiama l’immagine di un corpo completamente immobile e rigido, come un pezzo di legno, a testimonianza della sua morte istantanea. La sua condizione è quella di un morto sul colpo freddato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Morto sul colpo freddato". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Morto sul colpo freddato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Stecchito

Quando la definizione "Morto sul colpo freddato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Morto sul colpo freddato" conferma che la soluzione 'Stecchito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Stecchito

S Savona T Torino E Empoli C Como C Como H Hotel I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Morto sul colpo freddato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stecchito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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