Un impasto per ornamenti architettonici nei cruciverba: la soluzione è Stucco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un impasto per ornamenti architettonici' è 'Stucco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STUCCO

Curiosità e Significato di Stucco

Hai risolto il cruciverba con Stucco? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Stucco.

Perché la soluzione è Stucco? Lo stucco è un impasto usato per decorare e rifinire ornamenti architettonici, come cornici, modanature e fregi. Si applica su superfici per creare dettagli estetici e nascondere imperfezioni, conferendo eleganza e perfezione agli interni ed esterni degli edifici. Un elemento fondamentale nell’arte della decorazione architettonica, il stucco valorizza lo stile e la bellezza delle strutture.

Come si scrive la soluzione Stucco

Hai davanti la definizione "Un impasto per ornamenti architettonici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

U Udine

C Como

C Como

O Otranto

