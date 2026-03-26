Contorni ben definiti chiari

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Contorni ben definiti chiari' è 'Nitidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NITIDI

Perché la soluzione è Nitidi? Le parole nitidi si riferiscono a suoni o immagini caratterizzati da una chiarezza e precisione tali da risultare facilmente riconoscibili e distinti. Quando un’immagine o un suono è nitido, si evidenzia per i suoi contorni ben definiti e la mancanza di distorsioni o sfocature, rendendo l’esperienza sensoriale più coinvolgente e reale. La nitidezza permette di distinguere facilmente i dettagli e di percepire con chiarezza ciò che ci circonda. La definizione di questa qualità si basa sulla precisione e sulla trasparenza visiva o uditiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contorni ben definiti chiari". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Contorni ben definiti chiari nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nitidi

La definizione "Contorni ben definiti chiari" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contorni ben definiti chiari" conferma che la soluzione 'Nitidi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Nitidi

N Napoli I Imola T Torino I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contorni ben definiti chiari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nitidi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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